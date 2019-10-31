اختتام دورة قراءة الخرائط العسكرية بمنطقة طبرق‎

أقيمت يوم أمس الاربعاء بمقر منطقة طبرق العسكرية احتفالية بمناسبة اختتام دورة تدريبية في قراءة الخرائط العسكرية والتعبئة العامة والتي شملت بعض الضباط من الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة.

اللواء هاشم بورقعة آمر المنطقة أكد أن هذه الدورة تساعد الضابط في إدارة الحرب وكيفية قراءة الخرائط العسكرية، مضيفا في تصريح لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن نتائج هذه الدورة كانت بالمستوى المطلوب داعيا الخبرات والكفاءات من ضباط القوات المسلحة الى التكثيف من هذه الدورات في كافة الوحدات والكتائب العسكرية لتشمل الضباط وضباط الصف والعسكريين والمجندين.

هذا وقام بورقعة في حفل اختتام الدورة بتقديم الدروع لضباط التخصص وكذلك شهادات إتمام الدورة للضباط الذين استهدفتهم الدورة التدريبة.

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