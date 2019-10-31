اكتمال الاستعدادات لانطلاقة رالي تي تي للسيارات الصحراوية‎

اكتملت الاستعدادات بمدينة ودان ببلدية الجفرة لانطلاقة رالي تي تي لسباق وعروض السيارات الصحراوية والدراجات النارية على سفوح رمال تي تي في دورته الخامسة وبدأ وصول المشاركين من مدن الشرق والغرب والجنوب الليبي.

وقال محمد علي الحاج احمد عضو لجنة رالي تي تي الصحراوي ان كافة الاستعدادات قد اتخذت داخل مخيم تي تي وبدأ وصول مجموعات المشاركين فيه منذ مساء الاربعاء من بنغازي والمنطقة الجنوبية وطرابلس وسبها وكافة مدن المنطقة الغربية والشرقية اضافة الى الهواة من منطقة الجفرة واتجهت جميعها الى مكان السباق والعروض ..مشيرا الى ان الرالي هو اكبر تجمع شبابي للسباقات على مستوى ليبيا.

واضاف في تصريح خاص لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” المتواجد في مخيم رالي تي تي رفقة عدد كبير من المراسلين والاعلاميين من مختلف انحاء ليبيا الذين قدموا لتغطية هذا الحدث الرياضي، ان الرالي يعتبر كرنفالا حقيقيا جامعا لكل الليبيين وهو رياضي ثقافي اجتماعي فني، اضافة الى الرياضات الجوية وعروض الطيران الخفيف والشراعي.. كذلك يشتمل على عروض الفروسية واقامة الامسيات الشعبية والحفلات الفنية الساهرة يحييها فنانون ليبيون وفرق الفنون الشعبية اضافة الى الرياضات الشعبية ومسابقة لكرة القدم على الرمال وهو يشكل لحمة وطنية لكل الليبيين ودعوة للتسامح والتصاقي.

وقال ان افتتاح فعاليات الرالي ستكون بساحة الشهيد بوسط مدينة ودان بعروض السيارات والدراجات النارية المشاركة ويوم الجمعة سيكون الانطلاق للسباقات لمسافة 35 كلم متعرجة وتحدي الصعاب على سفوح الرمال الواقع شمال ودان والتي تحمل اسم تي تي.

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