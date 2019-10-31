ليبيا مصدر قلق لمحيطها الأفريقي

تشكل الفوضى في ليبيا هاجسا لدول الجوار ما جعلها تسعى لتشديد قبضتها الأمنية على حدودها مع ليبيا خاصة في ظل تقارير تتحدث عن محاولات كثيرة وتحركات مشبوهة لعدد من الإرهاببين والمهربيين

ومع تأزم الوضع الليبي تستمر دول جوار ليبيا بتقاسم المخاوف والهواجس بشأن التهديد الأمني في منطقة الساحل الأفريقي والذي تضخم بسبب الأزمة، وتجمع دول الجوار على أن العالم أدار ظهره للبلدان التي تتعامل مع تداعياتها المباشرة.

وفي آخر تصريحات للرئيس التشادي إدريس ديبي قال إن الدول المتأثرة بالتهديد الإرهابي الناتج عن الأزمة الليبية تنفق ما بين 18 و32% من ميزانيتها السنوية على الجهود الأمنية لمكافحة العمليات الإجرامية والإرهابية ومنع انتشارها.

وأضاف ديبي أن الإرهاب في الساحل يرتبط ارتباطا وثيقا بالفوضى في ليبيا في أعقاب التدخل العسكري عام 2011، وهو ما تعاني أثاره الآن أفريقيا بالكامل، وبات الساحل الإفريقي يواجه منذ نحو 10 سنوات تهديدا إرهابيا متناميا بسبب الأزمة الليبية.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية لمراقبة الحدود المبرمة سابقا، والمعنية بفرض الرقابة على الحدود بين البلدين خلال لقاء جمعه بنائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على العمل بشكل مشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة بين البلدين.

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