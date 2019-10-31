الوطنية للنفط تنفذ مشاريع معالجة وحقن المياه بحقول الواحات

العنوان_الواحات

قامت الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بإعداد خطّة عمل مدروسة لمعالجة مختلف المشاكل البيئية بمنطقة الواحات وذلك من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الهامّة.

حيث تتضمّن المشاريع معالجة المياه وتركيب معدّات لحقن المياه المصاحبة في آبار تصريف خاصّة، وذلك من أجل الحفاظ على جودة التربة والمياه الجوفية في المناطق المحيطة بالحقول النفطية، من بينها حقل جالو 59 وحقل النافورة .

ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع عام( 2020 ) وذلك تنفيذاً لتوصيات الدراسة البيئية الشاملة التي قامت بها المؤسسة في المنطقة بين عامي 2017 و2018 طبقا لقرار رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة لعام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسة الوطنية للنفط تسعى للوصول إلى الوقف التام لحرق الغاز بالحقول المحيطة بمنطقة الواحات بحلول عام 2022، بعد أن نجحت في القيام بذلك وإيقاف الحرق بالكامل في حقل أبو الطفل.

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