خلال لقائه مشايخ أجدابيا .. “حفتر” يشيد بدور كل القبائل الليبية لدعمها قوات الجيش

أخبار ليبيا 24

أشاد قائد قوات الجيش المشير خليفة حفتر بدور قبائل مدينة أجدابيا وكل القبائل الليبية على دعمها الكبير لقوات الجيش الوطني.

وجاء ذلك في اجتماع عقده قائد الجيش حفتر أمس الأربعاء في مدينة بنغازي بحضور مشايخ وأعيان قبائل مدينة أجدابيا وضواحيها وجميع التركيبات الاجتماعية بالمدينة صُحبة عميد بلدية أجدابيا .

ومن خلا ل الاجتماع، أكد مشايخ وأعيان أجدابيا دعمهم لقوات الجيش، كما باركوا العمليات العسكرية لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة .

وأكد المشايخ أنهم يد واحده مع الجيش الليبي الذي يسعى لجعل ليبيا دولة القانون ولإعادة سيادتها وإنهاء الفوضى وحكم المليشيات والعصابات التي تتحكم في مقدرات البلاد .

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