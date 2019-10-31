ديبي : ليبيا مصدر قلق لمحيطها الأفريقي

قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن الدول المتأثرة بالتهديد الإرهابي الناتج عن الأزمة الليبية تنفق ما بين 18 و32% من ميزانيتها السنوية على الجهود الأمنية لمكافحة العمليات الإجرامية والإرهابية ومنع انتشارها.

وأضاف ديبي إن الإرهاب في الساحل يرتبط ارتباطا وثيقا بالفوضى في ليبيا في أعقاب التدخل العسكري عام 2011، وهو ما تعاني آثاره الآن أفريقيا بالكامل، وبات الساحل الإفريقي يواجه منذ نحو 10 سنوات تهديدا إرهابيا متناميا بسبب الأزمة الليبية.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية لمراقبة الحدود المبرمة سابقا، والمعنية بفرض الرقابة على الحدود بين البلدين خلال لقاء جمعه بنائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على العمل بشكل مشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة بين البلدين.

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