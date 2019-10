تونس تطالب بإلغاء ال ٣٠ دينارا المفروضة على دخول سياراتهم إلى ليبيا

المتوسط:

كشف مصدر إعلامي تونسي أن تونس طالبت بإلغاء رسوم 30 دينارا المفروضة على دخول السيارات التونسية إلى ليبيا.

وأوضح المصدر أن هذه المطالبة تأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين البلدين، الذي عقد على خلفية غلق معبر رأس اجدير الحدودي.

كما طالب الجانب التونسي بتنظيم مسألة عبور البضائع وعدم تعطيل التجار من الطرفين، ووضع حد للبوابات الوهمية التي تفرض على التجار التونسيين دفع مبالغ مالية مرتفعة بطريقة غير قانونية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الجانب التونسي دعا إلى «التصدي لظاهرة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها التونسيون بالجانب الليبي»، ولفت نظر الجانب الليبي إلى ضرورة تطبيق مبدأ الأولوية في المرور، و«عدم استغلال ممري المراسم والخدمات في المرور إلا للدبلوماسيين وسيارات الإسعاف».

في المقابل يشكو الجانب الليبي من مشاكل وعراقيل تواجه المواطنين، وطالب بحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية، وفتح ممرات كافية، وتعزيز الإمكانات البشرية واللوجستية من أجل تقليص مدة الانتظار.

ويتواصل غلق المعبر الحدودي وتوقف حركة المسافرين في الاتجاهين، بسبب وجود اختلاف بين الجانبين، بينما يبقى المعبر مقتصرا على تأمين عودة المسافرين كل نحو بلده سواء لليبيين أو التونسيين، مع السماح لسيارات الإسعاف الليبية بالدخول إلى تونس، دون سيارات مصاحبة.

