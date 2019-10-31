المشير حفتر يشيد بدور قبائل أجدابيا في دعم القوات المسلحة

التقى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أمس، مشائخ وأعيان قبائل مدينة اجدابيا وضواحيها، والتركيبات الاجتماعية بالمدينة.

وحسب القيادة العامة، فقد أكد الوفد خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي، دعمهم للقوات المسلحة، كما باركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية المسلحة؛ لتكون ليبيا دولة القانون؛ وبه تعود سيادتها وينتهي زمن الفوضى وحكم العصابات.

من جانبه أشاد المشير حفتر بدور قبائل مدينة اجدابيا، وكل القبائل الليبية، في دعمها الكبير للقوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا