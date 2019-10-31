إنقاذ 200 مهاجرا بالقرب من السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، إنقاذ (200) مهاجر غير شرعي على متن مركبين خشبيين بالقرب من السواحل الليبية.

وأعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه وبناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غ ش -أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس -في مهمة بحث وإنقاذ، تم خلالها إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير(فلوكة) عليهما ما مجموعه (200) مهاجر غير شرعي من بينهم (7) نساء. و(3) أطفال، وذلك على بعد حوالي (80) شمال غرب بوكماش بالنسبة للقارب الأول، ونفس المسافة شمال شرق مليتة بالنسبة للقارب الثاني، حيث كان على متن المركب الخشبي الكبير حوالي (200) مهاجر، والمركب الخشبي الصغير (فلوكة) على متنه حوالي (15) مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة.

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