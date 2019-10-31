اخبار ليبيا الان

إنقاذ 200 مهاجرا بالقرب من السواحل الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، إنقاذ (200) مهاجر غير شرعي على متن مركبين خشبيين بالقرب من السواحل الليبية.

وأعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه وبناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غ ش -أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس -في مهمة بحث وإنقاذ، تم خلالها إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير(فلوكة) عليهما ما مجموعه (200) مهاجر غير شرعي من بينهم (7) نساء. و(3) أطفال، وذلك على بعد حوالي (80) شمال غرب بوكماش بالنسبة للقارب الأول، ونفس المسافة شمال شرق مليتة بالنسبة للقارب الثاني، حيث كان على متن المركب الخشبي الكبير حوالي (200) مهاجر، والمركب الخشبي الصغير (فلوكة) على متنه حوالي (15) مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك