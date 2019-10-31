حركة السفن في ميناء بنغازي ليوم الخميس

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن دخول السفينة “كنت شيب جوي” لنقل الحاويات التابعة لوكيل شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية محملة بـ231 حاوية من السلع والبضائع المختلفة.

وقالت إدارة الميناء أن السفينة تحمل 138 حاوية تحوي سيارات مستوردة، مضيفة دخول السفينة “ميري ام” لنقل الحبوب التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية محملة ب7200 طن من حبوب الشعير.

يذكر أن الميناء على موعد مع سفينة نقل الحاويات “نينا أف” والتي تحمل على متنها 103 حاويات بضائع وسلع مختلفة.

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