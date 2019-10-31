200 مهاجر يبحثون عن ملجأ في طرابلس

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها تعمل على إيجاد حلول لنحو 200 شخص مهاجر غير قانوني وصلوا إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس تم إطلاق معظمهم من مركز أبوسليم وآخرون أنقذوا من البحر.

وأشار رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة جان بول كافاليري إلى أن المركز التابع للمنظمة تجاوز قدرته الأولية في الاستيعاب البالغة 600 شخص، فيما وصل عدد المهاجرين في المركز لأكثر من 820 مهاجرا، ووفرت فرق المنظمة الرعاية اللازمة للمهاجرين الوافدين، مشدداً على حاجتهم الماسة للإخلاء أو إعادة التوطين .

يشار إلى أنه منذ افتتاح مركز التجمع والمغادرة في ديمسبر 2018 عبر أكثر 2300 مهاجر إلى أوروبا أو أعيد توطينه في دول إفريقية أخرى.

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