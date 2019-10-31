البيضاء تقيم يوما توعويا للمصابين بالصدفية

أحيت كلية الطب البشري بجامعة عمر المختار بقسم الأمراض الجلدية بمستشفى البيضاء التعليمي اليوم العالمي للصدفية تحت شعار (دواها بين يديك ما تخليها تأثر عليك).

ويوافق اليوم العالمي للصدفية 29 من أكتوبر من كل عام وهدف القائمين على هذا النشاط زيادة الوعي به، وتشير الإحصاءات إلى أن 125 مليون شخص مصابين بالمرض حول العالم، كما سعى المنظمون لهذا المحفل إلى إيصال صوت المصابين بهذا المرض إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المسؤولة بالدولة والجهات الداعمة للمساعدة في تخفيف المعاناة، وقالت الدكتورة حياة الحاسي عضو هيئة تدريس بجامعة عمر المختار في تصريح لـ 218 إنهم كانوا يتمنون استجابة وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بالمشاركة في وقائع الجلسات العلمية لتكون سانحة لهم ليكونوا على دراية واطلاع أكبر بطبيعة حالة انتشار المرض واحتياجات المصابين به.

وشمل البرنامج محاضرات توعوية والحديث مع بعض المصابين بالصدفية وعرض فيلم وثائقي يحوي التعريف بالمرض وبعض الطرق العلاجية والأخطاء الشائعة والأمراض المصاحبة.

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