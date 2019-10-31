“الأحوال المدنية” تقيم دورات تدريبية لموظفيها

شرعت مصلحة الأحوال المدنية في إقامة دورات تدريبية لموظفيها لتطوير كوادرها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الدورات نحو 1000 موظف موزعين على مختلف المناطق والمدن الليبية، وتقام على عدة مراحل، منها التدريب على المنظومات وآلية الاستخدام وتهدف الى الرفع من كفاءة الموظفين وتدريبهم بالطرق الصحيحة والعلمية.

يُشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية كان أعلن منذ وقت أن المصلحة تسعى لتوسيع مكاتبها وتطوير عملها لتتمكن من توفير الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها دون عناء.

كما افتتحت المصلحة مؤخراً عدداً من المكاتب الجديدة كان آخرها الفرع الجديد الذي افتتحته في منطقة بالخاثر في ضواحي طبرق.

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