محاكمة مواطن أمريكي بتهمة تهريب أسلحة لليبيا

المتوسط:

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنا لديها، بانتهاك القوانين بعد ضلوعه في تهريب بضائع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

وأوضح الوزارة أن “بيتر سوتيس (55 عاما) اعتقل الثلاثاء بناء على قرار يتهمه بالتآمر لانتهاك القانون الدولي للطوارئ الاقتصادية وأنظمة إدارة التصدير، بالإضافة إلى تهريب البضائع”.

وتضمنت التهم التي يخضع بسببها سوتيس للمحاكمة أمام محكمة في ولاية فلوريدا، أن “سوتيس كان يملك ويدير شركة لتعليم الغوص في مدينة فورت لودرديل الساحلية بولاية فلوريدا، وقام بنقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء للتصدير إلى ليبيا من دون الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة التجارة”.

