اكدت الكويت أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة من اجل الدفع باتجاه التوصل إلى حلول سليمة وإنهاء النزعات في ليبيا والصومال. جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الأربعاء خلال جلسة لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

