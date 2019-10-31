وزيرة الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعاً تقابلياً مع صندوق التضامن الاجتماعي

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، فتحية علي حامد، أمس في بنغازي، اجتماعا تقابليا مع مدير عام صندوق التضامن الاجتماعي، أحمد بريدان، ورؤساء الأقسام بالمؤسسات الاجتماعية، بحضور عدد من مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية.

حيث بحث الاجتماع عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية ونزلائها، وعلي رأسها إمكانية منح السند الاجتماعي لمجهولي النسب، عن طريق التمهيد لقبولهم في النظام القبلي دون أن يكون ذلك بالتبني، كما تناول الاجتماع الأمور القضائية المرتبطة بأبناء الرعاية، فيما يخص الاسم والرقم الوطني، وإتاحة الفرصة للعمل وممارسة الحياة الاجتماعية بصورة ميسرة، حيث اتفق المجتمعون على عقد لقاء دوري شهري لمناقشة القضايا المتشعبة، ومعالجة ملف الرعاية الاجتماعية .

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