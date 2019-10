المتوسط:

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة “فتحية علي حامد”، الأربعاء، إمكانية منح السند الاجتماعي لمجهولي النسب عن طريق التمهيد لقبول مجهول النسب في النظام القبلي دون أن يكون ذلك بالتبني.

جاء ذلك في اجتماع عقدته بدعوة من فريق خبراء العمل الاجتماعي بصندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مع مدير عام الصندوق “أحمد بريدان” ورؤساء الأقسام بالمؤسسات الاجتماعية وبعض من أبناء الرعاية وعدد من مشايخ وأعيان قبائل المنطقة الشرقية

وتناول الاجتماع الأمور القضائية المرتبطة بأبناء الرعاية فيما يخص الاسم والرقم الوطني وإتاحة الفرصة للعمل لممارسة الحياة الاجتماعية بصورة ميسرة.

واتفق المجتمعون على أن يكون هناك لقاء دوري شهري لمناقشة القضايا المتشعبة ومعالجة ملف الرعاية الاجتماعية .

The post “الشؤون الاجتماعية” بالمؤقتة تبحث منح السند لمجهولي النسب دون تبني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية