اليونيسف تنظم ورشة حول العنف ضد الأطفال في ليبيا

عقدت منظمة اليونيسف في ليبيا، بالتعاون مع اللجنة العليا للطفولة، ورشة تشاورية حول خطة العمل الوطنية (2020-2025) للوقاية والاستجابة للعنف ضد الاطفال في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة، أن خطة العمل الوطنية تهدف إلى تحديد الأنشطة والأهداف والمسؤوليات على مدار الخمس سنوات المُقبلة، لضمان الوقاية من جميع أشكال العنف في ليبيا والعمل على دمج الفتيات والفتيان الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف مجدداً في المجتمع تُعد حماية الأطفال من جميع أشكال العنف حقًا أساسيًا تضمنُه اتفاقية حقوق الطفل، حيث أنه من حق جميع الأطفال أن يعيشوا في بيئة صحية وأمنه ولكن التعرض للعنف يؤثر على صحة الأطفال ورفاهيتهم ومستقبلهم.

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