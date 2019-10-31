«الأرصاد»: ضباب كثيف في بعض المناطق الجبلية.. وأمطار شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي، وتشمل بعض مناطق الشمال الشرقي مساء، خصوصا مناطق الجبل الأخضر.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح في جميع المناطق بين 20 و32 درجة مئوية، كما يظهر ضباب كثيف على بعض المناطق الجبلية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السحب تتكاثر من حين لآخر على غالب المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على الساحل الممتد من الزاوية حتى سرت، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب كثيف على بعض المناطق الجبلية هذه الليلة، مما يؤثر في الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده:

تتكاثر السحب تدريجيا مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق المرج والجبل الأخضر ودرنة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، وتكون غزيرة أحيانا.

الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية، تظهر فيها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا مساء الغد على غالب المناطق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا