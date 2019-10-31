الخارجية الايطالية: خفض المساعدات لخفر السواحل الليبي قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين

ليبيا – توقع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي يمكن أن يؤدي إلى تعليق أنشطته وزيادة حالات انطلاق لقوارب الهجرة وكل ما يترتب على ذلك من المآسي في البحر وتدهور أوضاع المهاجرين.

تصريح مايو يأتي ردا على تساؤلات في مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة والتي من المقرر أن ينتهي أمدها في الـ2 من شهر نوفمبر المقبل حيث يتم تجديدها تلقائيا في حالة عدم وجود تدخل عليها من قبل أحد الطرفين.

وأقترح وزير الخارجية عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق من أجل تحسين مذكرة التفاهم المذكورة.

في السياق ذاته، تمخض اجتماع قادة الكتل السياسية بمجلس النواب الإيطالي عن وجوب تقديم إحاطة من قبل وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي حول الاتفاقية الإيطالية الليبية تجري في مقر المجلس قصر مونتيشيتّوريو يوم الـ5 أو 6 من شهر نوفمبر ليتم تحديد التاريخ الدقيق للإحاطة في وقت لاحق.

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