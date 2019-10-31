منظمة السلام العالمي: المهاجرون من النساء والأطفال يرفضون الإجلاء من ليبيا

قالت منظمة السلام العالمي –منظمة إغاثية غير حكومية-إن مركز اللاجئين الذي تديره الأمم المتحدة في ليبيا مؤخراً قد بدأ في رفض أعداد كبيرة من الناس بمن فيهم النساء والأطفال حسبما أفاد طالبو اللجوء. قبل أن تفتح الأمم المتحدة مركزها في ليبيا كانت مراكز الاحتجاز الرئيسية في ليبيا هي مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة. وهذه المرافق في مثل هذه الظروف الفظيعة التي يرى بعض اللاجئين أن البقاء في الشوارع أكثر أمنا من الوجود بها. لقد أصبحت سيئة السمعة لكونها تعمل بقدرة زائدة وقصص الإساءة من جميع الأنواع شائعة. بالإضافة إلى ذلك تفيد تقارير إعلامية أنه من سبتمبر 2018 إلى مايو 2019 مات 22 محتجزًا على الأقل بسبب نقص الموارد الطبية. وهذه التفاصيل ليست سوى عدد قليل من الفظائع التي يواجهها هؤلاء اللاجئون أثناء انتظارهم رحلتهم الخطرة عبر البحر المتوسط.

ومن العدل أن نتساءل ما إذا كانت مرافق الاحتجاز هذه في الحقيقة أكثر أمانًا من الحياة خارجها. ويؤكد تقرير لرويترز خلاف ذلك لأنه يقول “إن مراكز الاعتقال الخارجية مستهدفة من قبل المتاجرين بالبشر، ويتم خطفهم ثم يتعرضون للابتزاز والتعذيب”. والظروف المرعبة لمراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والمصير المحتمل من أولئك الموجودين في الشوارع يوحي بقوة بضرورة قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ببناء مرفق. تم تصميم هذا المركز في الأصل لإيواء أشخاص يعانون من ضعف خاص مثل النساء والأطفال. وأفادت تقارير إعلامية أنه في الآونة الأخيرة أجبر أكثر من 900 لاجئ على مغادرة مركز المفوضية. ورداً على ذلك اتخذ أكثر من 40 لاجئاً موقفا واحتجوا خارج المنشأة ولافتات كتب عليها “اللاجئون يريدون السلام وليس الرفض” و “نحن بحاجة إلى نظام استئناف” –يقصد استئناف على قرار منعهم من دخول المنشأة-.

ومن المفترض أن هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها المفوضية قبول هذا العدد الكبير من الناس. كان السبب الرئيسي وراء رفضهم هو اكتظاظ المركز بالمهاجرين، وهي مشكلة ليست فريدة لهذا المرفق. وتقارير إعلامية مبنية عن معلومات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن بعض الأشخاص الذين طلبوا إعادة التوطين لديهم بعض المخاوف؛ بما في ذلك “المشكلات المتعلقة بهويتهم أو بلدهم أو مكانهم أو أصلهم، [و] الأحداث في بلدهم الأصلي أو المرتبطة برحلتهم”. أعتقد أنه من الجدير التساؤل عما إذا كانت قيمة حياة الشخص تحددها الإجابة على هذه الأسئلة.

وأثار هذا التصرف الذي قامت به المفوضية السامية لشؤون للاجئين الخوف الشديد على اللاجئين في ليبيا. ونشرت لجزيرة بعض الشهادات الشخصية في حسابها. أُجبرت امرأة من الصومال على مغادرة مركز المفوضية مع ابنها البالغ من العمر 3 سنوات. لقد أبلغت في مكالمة هاتفية “في ليبيا، مثل الصومال، فهم يقاتلون بعضهم البعض. إذا ذهبت إلى الخارج، فهناك الكثير من العنف. “إذا لم تُعتبر هذه المرأة وابنها” ضعفاء “، فمن هو؟ وهناك حالة أخرى هي امرأة شابة من إريتريا أصيبت بالذعر لفكرة احتمال أن تُجبر على مغادرة مركز المفوضية والعودة إلى مركز الاحتجاز حيث تعرضت للصعق بالكهرباء. هذه الفظائع تصرخ علينا بالحاجة إلى التغيير، ويجب أن يحدث ذلك بسرعة.

وهناك حقيقة محزنة في هذه الحالة، وهي أنه إذا كان هناك نقص في الدعم من بلدان أخرى، فإن العبء سيكون ثقيلاً للغاية على دولة واحدة ومنظمة واحدة ومرفق واحد. في حين أن هناك حاجة إلى حل فوري لأزمة اللاجئين في ليبيا، إلا أن هناك في النهاية حاجة أكبر إلى التغيير في العالم ككل لتوفير المزيد من الدعم لهؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم. والعمل الجماعي والتحالف في حماية المهاجرين هو السبيل الوحيد لضمان سلامتهم. إذا بقيت البلدان في عزلة للتعامل مع عدد أكبر من الناس مما تسمح به مواردها فإن الظروف اللاإنسانية والجريمة ستزداد للأسف. وبالتالي دعونا نتذكر الدعوة لمساعدة جارنا وفتح أبوابنا.

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