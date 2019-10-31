توحيد منظومة النازحين للكشف عن الازدواجية في عدد الأسر النازحة

كشف رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بزليتن ورئيس لجنة النازحين بالفرع محمد رجب عريبى، أن عدد النازحين بمدينة زليتن بلغ حوالي 2605 أسرة وبأجمالي 13615 فرد.

وأوضح عريبي في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، أن اللجنة لم تتلقى أي دعم أو مساعدة من قبل الوزارة على الرغم من إحالة كافة القوائم المطلوبة لعدد النازحين.

وأشار في هذا الصدد، أن المتطلبات والمساعدات الحالية تأتى فقط من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية من داخل البلدية ومن خارجها وكذلك المجلس البلدي، بالإضافة إلى أن اللجنة تعاني من أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار، لافتا إلى أن الهدف من توحيد المنظومة هي حصر الأسر النازحة والكشف عن الازدواجية وعدم تكرار التسجيل من مدينة الى أخرى ومضيفا أنه بلغ عدد الازدواجية حوالي ” 40 ” حالة.

من جهته أوضح أحمد على جمعة ـ رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بمسلاتة، أن توحيد المنظومة تحتاج الى وقت وتعاون من قبل فروع الشؤون الاجتماعية المتقاربة، وأشار أنه وصل عدد الأسر النازحة حوالي 1500 أسرة وأن العدد في تزايد في ظل الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس.

كما أكد، أن هناك تعاون مع المجلس البلدي مسلاتة والجمعيات والمنظمات الخيرية في ظل تقاعس وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم الدعم اللازم لهذه الاسر النازحة.

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