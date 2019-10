وزير الدفاع الايطالي: وضع ليبيا مرتبط باستمرار مهمة صوفيا

المتوسط:

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن “الوضع الليبي يرتبط بمواصلة مهمة صوفيا” الإنسانية، التي “اعترفت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بفعاليتها، مؤكدا على القرار الأخير بتمديد ولايتها”.

ووصف غويريني في جلسة استماع أمام لجان الدفاع المشتركة في شقّي البرلمان، حول برنامج وزارته، أنه يأمل “إعادة التنشيط المحتملة للمكون البحري لعملية صوفيا، والضروري لإنجاز المهام المتعلقة بتنفيذ الحظر المفروض في أعالي البحار على تهريب الأسلحة إلى ليبيا”.

وأضاف “لكن الأمر يبقى على أية حال، مرتبطًا بقرارات الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمسألة إعادة توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء”.

