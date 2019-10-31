ضبط “13” عامل مصري لقيامهم ببيع دجاج مدبوح غير صالح للاستهلاك البشري

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت دورية مشتركة مكونة من شرطة قسم النجدة والحرس البلدي بنغازي بضبط 13 شخص من العمالة الوافدة يحملون الجنسية المصرية لقيامهم ببيع دجاج مدبوح غير صالح للاستهلاك البشري.

مكتب الإعلام الأمني بقسم النجدة، أوضح أن الدورية داهمت محلات لبيع الدجاج (رياشة ) بعد ورود معلومات مؤكدا على وجود أحد هذه المحلات في حي بوهديمة وآخر في حي الهواري يقوم العمال فيها برمي الدجاج بعد ذبحه وتريشه على الأرض المتسخة والتي تحتوي على العفونة والبكتيريا جراء وجود الدم ، مما يتسبب في إصابة المستهلك بالكثير من الأمراض .

مكتب الإعلام الأمني أكد أن جهاز الحرس البلدي كجهة اختصاص، قام بمصادرة كمية الدجاج المدبوح وإغلاق المحلين .

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