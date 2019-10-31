المجلس الرئاسي يصدر قرارا بإعادة هيكلة قطاع التعليم إلى وزارتين

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر القرار رقم (267) لسنة 2019، القاضي بإعادة هيكلة قطاع التعليم بـ«حيث يكون وزارة للتعليم العام، ووزارة للتعليم العالي».

وأوضح القرار في مادته الثانية أن يصدر الهيكل التنظيمي للوزارتين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

وتشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجدات وزارة التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام هذا القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها.

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