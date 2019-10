المتوسط:

قـام مـدير أمـن عـميد “عمر الخذراوي” رفـقة مـكتب الـمتابعة والـتفتيش، بـجولة تـفقدية للـوقوف عـلى سـير عـمل الـدوريات والأقـسام الـتابعة للـمديرية داخـل مـدينة غـريان, للـحفاظ عـلى الأمـن والإسـتقرار داخـل الـمدينة.

