دون تحديد مصير عبدالجليل.. السراج يقرر فصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي

ليبيا – قرر المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث تكون “وزارة التعليم العام، وزارة للتعليم العالي”.

الرئاسي أشار في قراره رقم “1267” الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إلى أن يصدر بالهيكل التنظيمي للوزارتين المحددتين بالمادة رقم “1” قرار من مجلس الوزراء على عرض من الوزير المختص.

كما قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم وإتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقاً لأحكام هذا القرار على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها.

المجلس الرئاسي طالب العمل بالقرار فور إنتهاء اللجنة المحددة بالمادة السابقة من مهامها ،داعياً الجهات المختصة إلى تنفيذه دون أن يبين مصير وزير تعليم الوفاق الحالي عثمان عبد الجليل .

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