ليبيا.. ما هي فرص نجاح "مبادرة المشري" في إنهاء النزاع؟

في ليبيا أطلق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مبادرة جديدة تهدف إلى حقن الدماء وإحلال السلام في بلد مزقته الحرب، مبادرة المشري تضمنت خمسة محاور شملت المسارات الأمنية والسياسية والدستورية وإجراءات بناء الثقة، ما الجديد في هذه المبادرة؟ وبماذا تختلف عن سابقاتها؟ ولاسيما مبادرة السراج في يونيو الماضي، وماذا عن توقيتها ولاسيما أنها تنتهي قبيل مؤتمر برلين ولماذا؟ وما هي فرص نجاحها؟ أسئلة تناقشها دنيا نوار مع السيدة هاجر القائد عضو المؤتمر الوطني العام السابق، والسيد عبد القادر الحويلي عضو بالمجلس الأعلى الليبي
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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