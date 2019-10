قرار بفصل وزارة التعليم العام عن العالي

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي قرار بإعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث يكون وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي.

وتضمن القرار الصادر أمس الأربعاء 30 أكتوبر تحت رقم 1267، في مادته الثانية أن يصدر الهيكل التنظيمي للوزارتين المحددتين بالمادة الأولىـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما تشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالا خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها

