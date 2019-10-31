سعي إيطالي لافتتاح مراكز لإقامة المهاجرين في ليبيا

كشفت صحيفة لاريبابليكا الإيطالية عن دراسة الحكومة الإيطالية لمقترح حول المهاجرين غير القانونيين يتعلق بإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في ليبيا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن هذا المقترح يحتاج إلى دعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية ترى أن المناخ اليوم يبدو أكثر ملاءمة، وتهدف الخطة إلى ضخ 9 مليارات يورو لتوفير أماكن لاحتواء المهاجرين في ليبيا وإدارة الممرات الإنسانية لهم.

يشار إلى أن شبكة (Mediterranea Saving Humans) – التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية- كانت قد دعت الحكومة الإيطالية في وقت سابق إلى الكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وأشارت الشبكة إلى أن “الممرات الإنسانية وطرق الوصول القانونية هي الأدوات الوحيدة لضمان الكرامة والخلاص لأولئك الذين يفرون من الجحيم لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر المروعة ووضع حد للعنف والتعذيب حسب وصفها.

ويذكر أن رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليپو غراندي قد أشار إلى ضرورة “تجنب” إعادة الأشخاص الفارين من ليبيا إليها.

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