إحياء يوم الخريج السنوي بجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية

أحيت جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، يوم الخريج السنوي في نسخته الأولى، في الـ 29 من أكتوبر الجاري، وذلك تزامنا مع ذكرى تأسيسها الـ 58.

الحفل حضره رئيس الجامعة، ووكيل وزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤلي وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

حيث استهل بكلمات أشادت بما حققه الخريجون من نجاح، كما سلمت شهادات التخرج لأوائل الخريجين بالأقسام والدفعات.

يذكر أن جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، تأسست سنة 1961، كأول جامعة إسلامية في ليبيا، ثم أعيد تفعيلها عام 2012، بعد انقطاع دام نحو 4 عقود.

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