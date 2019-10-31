تواصل فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول بسبها

تتواصل بسبها لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول، الذي تنظمه كلية التجارة والعلوم السياسية بجامعة سبها، تحت شعار، التنمية الاقتصادية المحلية بين الواقع والتحديات.

حيث قال رئيس جامعة سبها، مسعود الرقيق، لقناتنا، إن المؤتمر معني بمناقشة أوضاع الاقتصاد في الجنوب الليبي، ومكامن قوته، ونقاط ضعفه، وسبل تنمية هذا الاقتصاد، ومعالجته حتى يتعافى ويساعد السكان على تغيير واقعهم الاقتصادي.

هذا ويشارك في المؤتمر خبراء في مجال الاقتصاد من عدة جامعات وطنية، يستعرضون ميزات الاقتصاد المحلي، وعيوبه، والمصاعب التي تواجهه، وضرورة تنميته بشكل منتظم.

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