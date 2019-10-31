مصرف شمال إفريقيا يسعى لإصدار وثيقة تأمين شامل

تسعى إدارة مصرف شمال أفريقيا لإصدار وثيقة تأمين شاملة للعام المقبل.

ووفقا لما ورد عبر الحساب الرسمي لإدارة المصرف بموقع فيسبوك فإن إدارة شمال أفريقيا دعت كافة شركات التأمين للتقدم لها بالعروض الخاصة بها وفق شروط ألزم بها المصرف الشركات الراغبة في التقدم.

وتمثلت اشتراطات مصرف شمال إفريقيا في ضرورة وجود ترخيص عمل وإذن المزاولة وشهادة السداد الضريبي وشددت إدارة المصرف على إعداد نسخة من القوائم المالية المعتمدة خلال الفترة بين 2016 و 2018، كما طلب مصرف شمال أفريقيا إرفاق نسخة من وثيقة تأمين الحريق والسطو على أن تكونان باللغة العربية

مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إرفاق أسماء معدي التأمين وتصنيفاتهم الائتمانية.

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