“اليونيسيف” تعقد ورشة حول العنف ضد الأطفال في ليبيا

عقدت منظمة اليونيسف مع اللجنة العليا للطفولة ورشة تشاورية حول خطة العمل الوطنية (2020-2025) للوقاية والاستجابة للعنف ضد الاطفال في ليبيا.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خطة العمل تهدف الى تحديد الأنشطة والأهداف والمسؤوليات على مدار الخمس سنوات المُقبلة، لضمان الوقاية من جميع أشكال العنف في ليبيا والعمل على دمج الفتيات والفتيان الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف في المجتمع

وأكدت المنظمة على أحقية جميع الأطفال أن يعيشوا في بيئة صحية وأمنه ولكن التعرض للعنف يؤثر على صحة الأطفال ورفاهيتهم ومستقبلهم.

