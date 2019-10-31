وزير الدفاع الإيطالي: لابد من إعادة تنشيط عملية صوفيا البحرية

العنوان_روما

قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن إعادة تنشيط عملية صوفيا، «ضرورة من أجل تنفيذ الحظر المفروض في أعالي البحار على تهريب الأسلحة إلى ليبيا».

وأضاف غويريني، في جلسة استماع بالبرلمان الإيطالي أمس الأربعاء، أن الوضع الليبي «يرتبط بمواصلة مهمة صوفيا الإنسانية، التي اعترفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفعاليتها»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

لكنه عاد واستدرك، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بقرارات الاتحاد الأوروبي، التي توصل إليها في ما يتعلق بمسألة إعادة توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء. وأكد أن استقرار ليبيا وتهدئتها «أولوية إستراتيجية لإيطاليا»، منوها بالتزام بلاده بدعم المؤسسات والمجتمع المدني الليبيين.

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