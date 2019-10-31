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دراسة تعويض المتضررين من الحرب في سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني يوم الأربعاء ملف الدفعات المالية الخاصة بالتعويضات المعنية بخسائر الحروب للسكان.

وتطرق المعداني في الاجتماع الذي عقده مع وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق المبروك غيث إلى آلية فتح الحساب الخاص للبلدية.

ويهدف حساب الإيرادات لتمكين كافة البلديات من الاستفادة من الجباية العامة والاستفادة من الاستثمارات داخل البلديات تطرق المجتمعون إلى التسويات المالية للموظفين في البلدية وعبر المعداني عن شكره وامتنانه للمجهودات التي بذلتها ومازالت تبذلها وزارة المالية بحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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