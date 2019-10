تونس تعتقل أفارقة حاولوا اجتياز الحدود الليبية التونسية

المتوسط:

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اعتقال 14 شخصًا من أصول إفريقية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية.

وأوضحت، أن التشكيلة العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمدينة بنقردان بولاية مدنين، تمكنت من إيقاف 14 شخصا لا يملكون وثائق هوية، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الإتجاهين، وتم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

