إيطاليا تحذر من خفض مساعداتها لخفر السواحل الليبي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي يمكن أن يؤدي إلى تعليق أنشطته”، وبالتالي “إلى المزيد من حالات انطلاق لقوارب الهجرة وكل ما يترتب على ذلك من المآسي في البحر وتدهور أوضاع المهاجرين”.

وأضاف الوزير دي مايو أنه “من أجل تحسين مذكرة التفاهم المذكورة، “سوف أقترح عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، المنصوص عليها في المادة 3” من هذا الاتفاق.

