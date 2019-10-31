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إيطاليا تحذر من خفض مساعداتها لخفر السواحل الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن “خفض المساعدات الإيطالية لخفر السواحل الليبي يمكن أن يؤدي إلى تعليق أنشطته”، وبالتالي “إلى المزيد من حالات انطلاق لقوارب الهجرة وكل ما يترتب على ذلك من المآسي في البحر وتدهور أوضاع المهاجرين”.

وأضاف الوزير دي مايو أنه “من أجل تحسين مذكرة التفاهم المذكورة، “سوف أقترح عقد اجتماع للجنة الإيطالية الليبية، المنصوص عليها في المادة 3” من هذا الاتفاق.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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