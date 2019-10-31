السويحلي: دحر العدوان عن طرابلس شرط ضروري لحل واقعي وعادل للأزمة الليبية

ليبيا – إستقبل رئيس مجلس الدولة االإستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي أمس الأربعاء نائبة السفير البريطاني فلور ويلسون.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” قال:” إن دحر العدوان شرط ضروري لحل واقعي وعادل للأزمة الليبية وشددتُ على أنّ نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة للمجرم حفتر وأنْ لا يكون مجرد محاولة فاشلة أخرى لاقتسام السلطة كسابقاته التي عقدت الأزمة بدل حلها”.

وأعرب السويحلي خلال اللقاء عن تقديره للموقف البريطاني في بداية ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) وتطلعه لاستمرار هذا الدور تجاه الأزمة الليبية.

ومن جانبها ،أكدت ويلسون سعي بريطانيا للحد من التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وجهودها الحثيثة لإرساء السلام والإستقرار في ليبيا.

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