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السويحلي: دحر العدوان عن طرابلس شرط ضروري لحل واقعي وعادل للأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل رئيس مجلس الدولة االإستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي أمس الأربعاء نائبة السفير البريطاني فلور ويلسون.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” قال:” إن دحر العدوان شرط ضروري لحل واقعي وعادل للأزمة الليبية وشددتُ على أنّ نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة للمجرم حفتر وأنْ لا يكون مجرد محاولة فاشلة أخرى لاقتسام السلطة كسابقاته التي عقدت الأزمة بدل حلها”.

وأعرب السويحلي خلال اللقاء  عن تقديره للموقف البريطاني في بداية ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) وتطلعه لاستمرار هذا الدور تجاه الأزمة الليبية.

ومن جانبها ،أكدت ويلسون سعي بريطانيا للحد من التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وجهودها الحثيثة لإرساء السلام والإستقرار في ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • السويحلي التافه انت وامثالك من ضيع البلاد يا مرتزق كنت تمد يدك للقذافي وترتزق منه يا كلب مش كنت تعزم في عبدالله السنوسي وغيره في مزرعتك في عين زاره مش كانت عندك حصه في كل عيد الفاتح
    وين وين

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  • سحلية غبى جدا لم يتعلم من اخوانه الخرفان فى مصر قالوا اكثر مما قال وفعلوا اكثر ما فعل اذكر الشيخ صلاح ابواسماعيل الذى ذهب بمليشياته للاعتداء على وزارة الدفاع المصرية ولقنت مليشياته القوات الخاصة درسا قويا وبعدها كان يقف امام احد اقسام الشرطة ويقول ساحضر لكم مصر كلها هنا وذهب بمليشياته لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلانى وبنوا دورات مياه فى الشارع وذبحوا العجول وهو الان خلف القضبان فى عالم النسيان ومجرم اخر اسمه البلتاجى يسمونه وزير داخلية الاخوان وهو من جمع مليشياته فى موقعة الجمل وقتل العديد من الشبان ومنهم حتى اخوان المهم انه وقف هذا المجرم فى رابعة وقال يوم ان يعود مرسى للقصر ستتوقف العمليات فى سيناء والان عاد مرسى للقبر وتوقفت العمليات فى سيناء بفضل سحق الجيش المصرى لهم وهذا البلتاجى ذليل فى السجن لايجد من ينقذه هو ومرشده العام الذى تخفى فى النقاب ليهرب من البوليس ونسى هذا الابليس ان من البسه النقاب مرشد ايضا ولكن للبوليس اما نائبه الشاطر فكان يتباهى بانه يحكم ست دول عربية والان بتحكم فيه اصغر سجان سبحان الله وهذا السويحلى سنراه ذليلا خلف القضبان او فى قرقارش قريبا ان شاء الله بعد دحر ما بقى من اخوانه من صراصير اردوغان وموزة

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