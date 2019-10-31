وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني يعلن استقالته

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، يعلن خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، استقالته من منصبه.

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