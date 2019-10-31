وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني يعلن استقالته

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، يعلن خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، استقالته من منصبه.
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استقالة وزير التعليم عثمان عبدالجليل من حكومة الوفاق.. لهذا السبب!
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وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، يعلن خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، استقالته من منصبه.
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استقالة وزير التعليم عثمان عبدالجليل من حكومة الوفاق.. لهذا السبب!
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فى ستين الف تريلبون داهية .استقالة هذا الحمار لن تعفيه من المحاسبة امام القضاء على ما ارتكله من جرائم فى حق الشعب الليبى بعد ان يتم تحرير طرابلس من اخوانه الارهابيين الفاسدين مثله
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