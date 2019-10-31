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وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني يعلن استقالته

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، يعلن خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، استقالته من منصبه.

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استقالة وزير التعليم عثمان عبدالجليل من حكومة الوفاق.. لهذا السبب!

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فى ستين الف تريلبون داهية .استقالة هذا الحمار لن تعفيه من المحاسبة امام القضاء على ما ارتكله من جرائم فى حق الشعب الليبى بعد ان يتم تحرير طرابلس من اخوانه الارهابيين الفاسدين مثله

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