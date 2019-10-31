لصيانتها.. القاطرة البريقة تتجه إلى تونس

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، أن القاطـــرة البريقـــة التابعــة لمراقبـــة العمليــات البحريــة بإدارة المرافــق أبحــرت متجهــة إلى دولة تونـــس حيث سيتــم إجــراء صيانة لمنظـومة الدفع اليســرى لها في الحـــوض الجـــاف في بنزرت.

هـــذا ومـــن المتوقــع أن تصل القاطــرة البريقــة إلى وجهتـها في غضــون أربعــة أيام حيث ستخضع إلى صيانة قد تستغرق أسبوعين أو أكثر.

وتعـــد القاطرة البريقـــة من القطـــع البحريـــة المهمــة في أعمال القطــر والإرشـــاد التي تقوم بها مراقبة العمليات البحرية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا