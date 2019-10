“نصية” يتساءل من عرقل تشكيل مجلس رئاسي جديد

المتوسط:

تساءل عضو مجلس النواب عبد الله نصية في تغريدة له على صفحته على تويتر، عمن تسبب في عرقلة تشكيل مجلس رئاسي جديد، ولماذا؟.

وذكر نصية بتدوينته منذ نحو عام التي أشار فيها إلى أنه وريس لجنة الحوار بمجلس الدولة سلما المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نسخة من المادة 2 من تعديل الاتفاق السياسي والخاصة بكيفية تشكيل المجلس الرئاسي الجديد بعد التوافق عليها بين المجلسين.

وأوضح أن سلامة استلم منه ومن نظيره في مجلس الدولة نسخة من اتفاق إعادة هيكلة السلطة التنفيذية مكتملاً بعد الانتهاء من الاتفاق على المادة الثانية، لافتا إلى مناقشة الخطوات القادمة ومن أهمها وضع برنامج زمني ومكاني لانعقاد التجمعات الانتخابية .

