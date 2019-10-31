«الإسعاف»: إصابة أب وأم وأطفالهما في قصف جوي بطريق المطار

أعلن الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي، إصابة أم وزوجها وأربعة من أطفالهما، نتيجة قصف جوي أصاب منزلهم في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأضاف علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإصابات متفاوتة وغير خطيرة، خاصة للأطفال، وقد نقلوا إلى مستشفى الحوادث في أبو سليم؛ لتلقي الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات اللازمة.

ونوه علي بأن القصف كان قريب من مقر وزارة الداخلية، الموجود في المنطقة نفسها.

وذكر شهود عيان أن المزرعة يمتلكها أحد ضباط النظام السابق، خيري خالد، ويسكن فيها ابنته وعائلتها.

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