نفت المفوضية الأوروبية أن يكون لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة أي نية لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين.

ويأتي الموقف الأوروبي تعليقاً على أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد بدعم إنشاء مراكز فرز لاجئين في ليبيا أو ما يُعرف بـ”النقاط الساخنة”.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود على عدم وجود أي خطط بهذا الشأن، مشيرة إلى أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية لا تستطيع التدخل خارج حدود الاتحاد، إلا في حال وجود اتفاقية مع دولة ما.

وكان الاتحاد قد وقع اتفاقيات مع كل من ألبانيا والجبل الأسود تسمح بتدخل عناصر خفر السواحل وحرس الحدود الأوربية لمساعدة السلطات المحلية على التعامل مع تدفقات المهاجرين.

وأوضحت المتحدثة أن بروكسل لا تزال تعتبر أن ليبيا مكان غير آمن، “وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد انقاذهم في البحر”، حسب كلامها.

ولكن المفوضية تقر دائماً بأنها لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لتحديد الأماكن الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها.

ورداً على سؤال يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا عام 2017 بشأن إدارة الهجرة، والتي قد تُمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين، تواصل المفوضية النأي بنفسها عن الموضوع كلياً، حيث شددت على “إنها مسألة ثنائية بين إيطاليا وليبيا”، وفق المتحدثة.

The post المفوضية الأوروبية: لا مخططات لتوقيع اتفاقيات مع ليبيا بشأن الهجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية