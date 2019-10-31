مركزي البيضاء يستعرض تقرير “المتوسط” نصف السنوي

بحث مدير إدارة الرقابة المصرفية الميدانية في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء أسامة الشكري يوم الأربعاء التقرير نصف السنوي مع مسؤولي مصرف المتوسط.

وناقش الشكري الأداء المالي والإداري للمصرف وما ورد في تقرير المراجعين الخارجيين مشددا على ضرورة التقيد بكافة الملاحظات الواردة في التقرير الذي أعدته إدارة الرقابة المكتبية والميدانية.

وسبق للمصرف المركزي أن ناقش التقرير نصف السنوي عن أداء المصارف التجارية مع مصرفي الوحدة ومصرف التجارة والتنمية

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