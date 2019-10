سلامة: مؤتمر برلين سيحاسب مخترقي حظر التسليح للأطراف المتصارعة

المتوسط:

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى محاسبة الدول المخترقة حظر تصدير السلاح للأطراف المتصارعة على تخوم طرابلس.

واتهم سلامة، مجلس الأمن بأنه لم يقم بدوره كاملًا في تنفيذ قراراته حول ليبيا، ” موضحا، ” سنعقد مؤتمر برلين على مستوى الرؤساء لكي نضع آلية لتنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحرًا وجوًّا وبرًّا”.

ورجح أن يتم عقد “مؤتمر برلين” مطلع ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن انقسام مجلس الأمن حول ليبيا ساعد على تضييق المساحة المتاحة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى ليبيا .

