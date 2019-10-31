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سلامة: مؤتمر برلين سيحاسب مخترقي حظر التسليح للأطراف المتصارعة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى محاسبة الدول المخترقة حظر تصدير السلاح للأطراف المتصارعة على تخوم طرابلس.

واتهم سلامة، مجلس الأمن بأنه لم يقم بدوره كاملًا في تنفيذ قراراته حول ليبيا، ” موضحا، ” سنعقد مؤتمر برلين على مستوى الرؤساء لكي نضع آلية لتنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بحرًا وجوًّا وبرًّا”.

ورجح أن يتم عقد “مؤتمر برلين” مطلع ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن انقسام مجلس الأمن حول ليبيا ساعد على تضييق المساحة المتاحة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى ليبيا .

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • انت حمار كبير ياسلامة مين الذى سيحاسب على تهريب الاسلحة وهو متعمد من الدول الكبرى لبيع اسلحتها والاستفادة من عائدها الم تسمع ترامب وهو يقول ان شركات السلاح تضغط عليه للبقاء فى سوريا ونحن على ابواب انتخابات امريكية سيتشط لوبى السلاح لاشعال المزيد نن الحروب فى المنطقة رزق الهبل على المجانين وانت مجرد كومبارس حقير

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