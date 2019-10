وزير “تعليم الوفاق” يعلن استقالته احتجاجا على قرارات “السراج”

المتوسط:

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه.

وأوضح عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي، أن استقالته تأتي على خلفية قرار فصل وزارة التعليم إلى وزارتين الصادر من قبل المجلس الرئاسي، قائلا “تناقشت في وقت سابق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بخصوص هذا القرار الخاص بفصل الوزارة إلى وزارة التعليم العام ووزارة للتعليم العالي، وأعطيت له رأيي بوضوح، بأنه في حال إقرار هذا القرار فلن أستطيع الاستمرار في عملي، وعليه أعلن استقالتي من وزارة التعليم بحكومة الوفاق وأتمنى الحظ الوافر لمن يتولى هاتين الوزارتين بعدي”، بحسب تعبيره.

