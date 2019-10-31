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برلماني: قرار استقالة عثمان عبد الجليل جراءة منه وشجاعة في الإصلاح

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، إننا” نختلف أو نتفق مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل ،ولكن لا ننكر انه كان جرئ وشجاع في الإصلاح وكشف الفساد في زمن تخاذل فيه وطأطأ الكثير أمام الكرسي و المنصب”.

وأضاف نصية، في تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر، أن ” عبد الجليل عمل بقناعته و ترك منصبه عندما خُير بينها وبينه”.

وأوضح نصية، أن ” عبد الجليل  حرك المياه الراكدة في أهم قطاع وترك تحدي كبير لمن يخلفه بهذا المستوى العالي من الأداء و الشجاعة”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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