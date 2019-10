« المتوسط» ينشر استقالة وزير التعليم من حكومة الوفاق

المتوسط:

ينشر ( المتوسط) نص استقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل باستقالته من منصبه احتجاجا على قرارات رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج.

وجاء في نص الاستقالة

“أتقدم إليكم بهذا الكتاب راجيا فيه منكم إعفائي من منصب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني وذلك على خلفية إصدار القرار رقم (1267) لسنة 2019 من قبلكم والقاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين أحدهما للتعليم العام والأخرى للتعليم العالي والذي أوضحت لكم مساوئه وكيف أنه سوف يهدم كل ما تم إنجازه وأنني لا أتحمل المسؤولية في البقاء على رأس أي من الوزارتين لأنني أعلم بأن الفشل سوف يكون قريني وأنا لا ارتضي لنفسي ذلك خاصة بعد كل الإنجازات والإصلاحات التي حققتها وزملائي في هذا القطاع خلال السنتين ونيف الماضيتين”.

“أشكر جزيل الشكر وأرفع لك أسمى آيات العرفان والامتنان على اتاحة الفرصة لي بتولي هذه الوزارة في السابق لأنني فعلا استطعت تحقيق الكثير والذي سيبقى ذخرا لي في بقية حياتي وسيكون فخرا لأبنائي من بعدي”.

“إن التغيرات الجوهرية والإصلاحات الكثيرة التي حققناها لبلادنا في أهم قطاع من قطاعات الدولة ستظل علامة فارقة في تاريخ التعليم في ليبيا وهذا مكسب لنا ولحكومة الوفاق الوطني”.

“أعتذر منك إن كان قد بدر مني أي تقصير أو إهمال في أي موضوع كلفتني به”.

“نسأل الله أن يعينك على هذا الحمل الثقيل الذي تضعه فوق كتفك في سبيل إنقاذ ليبيا وقيادة الدولة خلال هذه الفترة العصيبة ونتمنى أن تتكلل كل جهودك بالنجاح والتوفيق”.

“نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأولادنا من كل سوء وأن نخمد نار الفتنة والحرب ونتجه لبناء وطننا البناء الصحيح”.

“أنا سعيد أنني شاركت في بناء بلادي بما أوتيت من قوة وأعدك بأنني لن أتوقف عن تقديم كل ما في وسعي وفي مجال تخصصي في سبيل مساعدة بلادي ولكن بعيد عن كل أروقة وكواليس ودواليب الحكومة لأنه من الأفضل لي المساعدة في مجال عملي وتخصصي”.

