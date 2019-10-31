وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته

أوضح وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، أنه استقال من منصبه على «خلفية إصدار القرار رقم 1267 لسنة 2019 القاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين».

وقال عثمان عبدالجليل في خطاب استقالته الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه إنه أوضح لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «مساوئ هذا القرار، وأنه سوف يهدم كل ما تم إنجازه، وإنني لا أتحمل المسؤولية في البقاء على رأس أي من الوزارتين».



وأضاف: «أعتذر منك إن بدر مني أي تقصير أو إهمال في أي موضوع كلفتني به وأسأل الله أن يعينك على هذا الحمل الثقيل».

وأعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني،عثمان عبدالجليل، استقالته من منصبه صباح الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع جمعه بوزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

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